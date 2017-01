Germanwings-Absturz: Keine neuen Ermittlungen in Deutschland

Neue, strafrechtliche Ermittlungen zum Absturz des Germanwings-Absturzes dürfte es in Deutschland nicht mehr geben. Nach WDR -Informationen hat die Staatsanwaltschaft Düsseldorf eine Reihe von Beweisanträgen zurückgewiesen, die die Anwälte von mehr als 50 Opferfamilien gestellt hatten. Darunter sind auch viele Angehörige aus Haltern.

Am Fuß des Bergmassivs wurde eine Gedenkstätte eingerichtet

Es gebe keine Hinweise darauf, dass noch lebende Personen eine Mitschuld an dem Tod von insgesamt 150 Menschen hätten. Die Maschine stürzte am 24. März 2015 in den französischen Alpen ab. Mit an Bord war auch eine Schulklasse aus Haltern. In den Beweisanträgen ging es um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung sowie des Nichtanzeigens einer Straftat. Die Anwälte hatten beantragt, unter anderem die Ärzte erneut zu vernehmen, die einst den Co-Piloten Andreas L. behandelten. Er hatte die Maschine zum Absturz gebracht.