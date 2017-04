Rheinisch-westfälische Genossen stimmen Mega-Fusion zu

Beim Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverband ( RWGV ) stehen einschneidende Veränderungen an: Die Mitglieder haben sich am Mittwoch (26.04.2017) einstimmig für die Fusion mit dem Genossenschaftsverband ( GV ) mit Sitz in Frankfurt ausgesprochen.