Wintergemüse aus dem Münsterland boomt

Brokkoli für 5,99 Euro, Zucchini für 7,99 Euro das Kilo Und Paprika und Feldsalat gehen preislich derzeit auch durch die Decke. Wer das mediterrane Gemüse liebt, muss derzeit tief ins Portemonnaie greifen. Das Wetter hat den Bauern in Italien, Spanien und Frankreich gründlich die Ernte verhagelt. Normalerweise wäre es dort jetzt um die 15 Grad warm.

Auch Zitrusfrüchte derzeit knapp

Auch Zucchini ist derzeit richtig teuer

Stattdessen: Schnee in Italien und dann Regen und damit Hochwasser, zum Beispiel in Sizilien. Dort stehen die Blutorangenbäume metertief im Wasser. Die Folge: die Ernte fällt teilweise aus. Andere Ware ist beschädigt. Also steigen hier die Preise – zum Teil bis zu 200 Prozent. Tim Koch vom "BioSupermarkt" in Münster sagt, nicht nur Gemüse, auch Zitrusfrüchte sind massiv betroffen. Ähnliches berichten auch die Betreiber anderer Supermärkte oder der Großhandel.

Wintergemüse reicht maximal noch vier Wochen

Bio-Bäuerin Victoria Schulze Buschhoff erntet Grünkohl

Der Preisanstieg einiger Gemüsesorten ist inzwischen auch für die Verbraucher zu happig. Sie steigen um und greifen zu Wintergemüse aus der Region. Victoria Schulze Buschhoff ist Biobäurin in Münster-Handorf. Auf acht Hektar Fläche zieht sie Gemüse: Wirsing, Grünkohl, Sellerie, Möhren, Rote Beete – was hier im Winter eben so geht. Normalerweise verkauft sie diese Produkte bis März/April. Aber jetzt ist die Nachfrage so groß, dass ihre Ware maximal noch für vier Wochen reicht. Sie findet das richtig gut, denn die heimischen Sachen brauchen sich nicht hinter Zucchini, Aubergine und Co. zu verstecken. Ein leckerer Wirsingeintopf ist auch was Feines. Oder ein Omelett oder eine Kartoffelfrittata – schmeckt lecker und tut preislich nicht weh.

Stand: 01.02.2017, 07:24