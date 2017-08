Geldautomat in Rheine gesprengt

In Rheine ist in der Nacht zu Freitag (04.08.2017) ein Geldautomat gesprengt worden. Die Täter konnten mit ihrer Beute flüchten. Es war bereits die dritte Automatensprengung in diesem Jahr in Rheine. In diesem Fall wurden die Täter allerdings gefilmt.

Sicherheitsdienst schlug Alarm

Der gesprengte Geldautomat steht im Vorraum eines videoüberwachten Autohauses in Rheine-Mesum. Der Sicherheitsdienst hatte in Nacht gegen drei Uhr zwei dunkel gekleidete Gestalten auf dem Monitor gesehen und Alarm geschlagen. Als die Polizei am Tatort eintraf, waren die Täter schon geflüchtet. Wieviel sie erbeutet haben, ist noch unklar. Die Fahrzeuge des Autohauses wurden nicht beschädigt.

Stand: 04.08.2017, 09:18