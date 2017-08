Mutmaßliche Automaten-Sprenger gefasst

Die Polizei in den Niederlanden hat am frühen Montagmorgen (07.08.2017) zwei Männer festgenommen, die möglicherweise in der Nacht versucht hatten in Emsdetten einen Geldautomaten zu sprengen. Bei der Sprengung war der Automat zerstört worden - die Täter mussten ohne Beute flüchten. Der Automat fing Feuer und musste gelöscht werden, einen größeren Schaden am Gebäude gab es aber nicht.

Zeugen beobachtet Fluchtwagen

Ein Zeuge in Emsdetten hatte beobachtet, wie zwei Männer flüchteten und mit einem dunklen Wagen davon brausten. Eine erste Fahndung der deutschen Polizei war erfolglos, kurz darauf, fiel der niederländischen Polizei der mutmaßliche Fluchtwagen aber ins Auge. Erst nach einer rasanten Verfolgungsjagd über die Autobahn konnten die Polizisten das Auto schließlich stoppen - nachdem sie den Wagen rammten. Die beiden Tatverdächtigen, ein 27-jähriger Mann aus Utrecht und ein 25-jähriger Mann aus Zaandam wurden festgenommen. Die Polizei untersucht nun, ob sie tatsächlich für die Automaten-Sprengung verantwortlich sind.

Zuletzt war in der Nacht zu Freitag (04.08.2017) in Rheine, ebenfalls im Kreis Steinfurt, ein Geldautomat gesprengt worden. Dort konnten die Täter mit ihrer Beute flüchten. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, konnte die Polizei nicht sagen.