Vogelgrippe in Rietberg nachgewiesen

Die Vogelgrippe ist in einem Geflügelbetrieb in Rietberg-Westerwiehe ausgebrochen. Es handelt sich um einen Legegänsebetrieb mit 2.800 Tieren. Unverzüglich hat das Veterinäramt des Kreis Gütersloh die Tötung der Tiere veranlasst und einen Sperrbezirk eingerichtet. In einem Umkreis von drei Kilometern dürfen keine Tiere mehr transportiert werden. Erzeugnisse wie Eier dürfen nicht mehr verkauft werden.

Rietberg ist Geflügelhochburg

Über ein Förderband werden die toten Tiere für den Abtransport in einen Container gebracht.

200 Betriebe mit sind von den Maßnahmen betroffen. Sie liegen alle in dem Sperrbezirk. Der Kreis Gütersloh spricht bei den Betrieben von „einem maximalen Besatz von ca. 800.000 Stück Geflügel.“ Die Region um Rietberg gilt als Geflügelhochburg. Weitere Untersuchungen sollen jetzt klären, ob sich das Virus bereits verbreiten konnte.

Der Kreisveterinär Bernhard Beneke ist optimistisch, dass die Geflügelpest auf den Legegänsehof in Rietberg-Westerwiehe begrenzt bleibt. So habe der Hofinhaber nur an einen Abnehmer Gänseeier verkauft hat. Der Veterinär hält es für wahrscheinlich, dass ein Wildvogel die Geflügelpest eingeschleppt hat.

Sperrgebiet auch in Paderborn

Da der betroffene Betrieb rund 1.400 Meter von der Kreisgrenze entfernt liegt, hat auch der Kreis Paderborn einen Sperrbezirk eingerichtet. 33 Betriebe mit rund 175.000 gemeldeten Stück Geflügel sind hiervon betrofffen. Die Tierhalter wurden aufgefordert, den Behörden unverzüglich die Anzahl der gehaltenen Tiere mitzuteilen. Unter anderem gelten Zutrittsverbote für Ställe: "Der Geflügelpesterreger kann direkt durch Kontakt mit Wildvögeln und indirekt über infiziertes Futter, Wasser, Gerätschaften, Steifel, Kleidung usw. übertragen werden," so der Kreis.

Storch im Kreis Paderborn hatte auch Vogelgrippe