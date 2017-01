Gefährliches Glatteis in OWL

Mehr als 20 Unfälle hat es nach Angaben der Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (04.01.2017-05.01.2017) und in den frühen Donnerstagmorgenstunden (05.01.2017) gegeben. Im Kreis Gütersloh krachte es sieben Mal. Zwei Menschen wurden verletzt. In Delbrück im Kreis Paderborn prallte ein Wagen gegen einen Baum, zwei schwer Verletzte kamen ins Krankenhaus. Auch in Bielefeld und in den Kreisen Herford und Lippe kam es zu mehreren Glatteis-Unfällen.

Stand: 05.01.2017, 06:02