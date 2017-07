Jede dritte Geburtsstation geschlossen

In den vergangenen Jahren wurde in Südwestfalen ein Drittel der Geburtsstationen geschlossen, weil es zu wenige Geburten gab. Zuletzt schloss die Station in Meschede.

Sonja Steinhoff hat im Soester Klinikums ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Die junge Mutter wohnt in Arnsberg. Kurz vor der Entbindung hatte sie sich Sorgen gemacht: " Wir haben eine Fahrzeit von 30 Minuten auf uns genommen, das ist beim zweiten Kind kritisch, weil man nie so genau weiß, wie schnell das dann losgeht. “ Sonja Steinhoff ist kein Einzelfall. Immer mehr schwangere Frauen müssen weite Wege in Kauf nehmen, um zu entbinden.

"Geburt am Straßenrand droht"

Im Soester Krankenhaus gibt es jetzt deutlich mehr Geburten.

Derzeit gibt es in der Region 15 Geburtsstationen - vor ein paar Jahren waren es noch 22. Die meisten machten im Sauerland dicht. „ Eine Katastrophe “, sagt Barbara Blomeier vom Landesverband der Hebammen NRW. Lange Fahrten können für schwangere Frauen gefährlich werden. „ Wenn sie es nicht schaffen, droht die Geburt am Straßenrand! “ Hinzu komme, dass es auf den noch vorhandenen Geburtsstationen an Personal mangelt. Hebammen betreuten derzeit fünf Geburten gleichzeitig – statt maximal zwei.

Einige Kliniken profitieren

Es müssen jährlich mindestens 700 Babys entbunden werden, damit sich eine Geburtsstation rechnet. Das Klinikum Soest erreicht in diesem Jahr 800 – das liegt nicht nur am neuen Babyboom sondern auch an den geschlossenen Geburtsstationen im Umland.

Stand: 25.07.2017, 08:20