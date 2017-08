Lebensgefährliche Attacke nach Pokalspiel in Siegen

Wie die Polizei in Siegen mitteilte, war es nach dem Spiel am Samstag (12.08.2017) an einem Getränkestand in der Nähe des Siegener Stadions zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 42-jährigen Mann aus Frankfurt und dem mutmaßlichen Täter gekommen. Der schlug dem 42-Jährigen so brutal mit der Faust ins Gesicht, dass dieser zu Boden stürzte und heftig mit dem Kopf aufschlug. Der Täter ging danach einfach weiter. Wie sich später in einem Siegener Krankenhaus herausstellte, erlitt der Frankfurter bei der Tat lebensgefährliche Verletzungen.