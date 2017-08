Falsche Polizisten erleichtern Warsteinerin um 38.000 Euro

Die unbekannten Täter gaben sich am Telefon als Polizisten aus. In mehreren Anrufen am Dienstagabend, in der Nacht und am Mittwoch (02.08.2017) warnten sie die Seniorin vor Betrügern, die ältere, alleinstehende Menschen um ihr Vermögen bringen wollten.

Betrüger warnten vor Betrügern

Die Frau solle ihr Geld von der Bank holen, denn da sei es nicht mehr sicher. Die Unbekannten machten der Seniorin weis, die Polizei hole das Geld ab, um es zu registrieren.

Daraufhin hob die Warsteinerin tatsächlich 38.000 Euro ab und übergab es einem jungen Mann. Am Tag darauf meldete sie sich dann bei der richtigen Polizei. Erst dabei wurde ihr klar, dass sie betrogen wurde.

Stand: 04.08.2017, 10:23