Frau in Ahlen erwürgt - Ehemann hat gestanden

Kurz nach Mitternacht hatte sich am Neujahrstag ein 52-jähriger Ahlener bei der Polizei in Warendorf gemeldet und gesagt, seine Ehefrau liege tot in der Wohnung. " Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen ", sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.

Ehestreit ist eskaliert

Das Ehepaar lebte seit etwa einem halben Jahr getrennt. Der Ehemann stand schon nach den ersten vorläufigen Ermittlungen unter Verdacht, seine Frau erwürgt zu haben. Bei der Vernehmung gab er dies zu. " Obwohl die Eheleute eigentlich wieder eine gemeinsame Wohnung beziehen wollten, eskalierte nach einem gemeinsam verbrachten Abend die Situation ", so Martin Botzenhardt. Der Beschuldigte habe bei der Vernehmung geschildert, dass der Streit in der Wohnung der Ehefrau immer lautstärker verlief. Schließlich habe er seine Ehefrau ergriffen und gewürgt.

Ahlener in Untersuchungshaft

Der Ehemann habe keine Erklärung für sein Handeln und bedauere seine Tat. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster ordnete ein Richter am Sonntagnachmittag (01.01.2017) Untersuchungshaft wegen Totschlags an. Der Ahlener wurde direkt vom Amtsgericht in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Stand: 01.01.2017, 17:39