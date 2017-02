Festnahme nach tödlicher Messerattacke in Ahaus

Tatverdächtiger in Basel festgenommen

Die Schweizer Polizei hat den dringend Tatverdächtigen am Bahnhof in Basel festgenommen, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt in Münster. Er wertete die Festnahme des Verdächtigen als schnellen Erfolg. Seit Montag hatte die Staatsanwaltschaft mit europäischem Haftbefehl nach ihm gesucht.

Staatsanwaltschaft Münster hat Auslieferung beantragt

Oberstaatsanwalt Botzenhardt leitet die Ermittlungen

Noch ist unklar, auf welchen Wegen der Nigerianer nach Basel gereist ist. Bei einer Kontrolle in Basel hat er sich mit seiner deutschen Asylbescheinigung ausgewiesen. Er ist derzeit in der Schweiz inhaftiert. Die Staatsanwaltschaft Münster wird nun die Auslieferung beantragen. Die Mordkommission wird den Tatverdächtigen nach seiner Ankunft in Deutschland befragen.

Verdächtiger soll junge Frau mit Messerstichen getötet haben

Der Mann steht laut Staatsanwaltschaft Münster unter dem Verdacht, die junge Frau kurz nach Mitternacht am frühen Samstagmorgen (11.02.2017) auf offener Straße in Ahaus mit mehreren Messerstichen getötet zu haben.

Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt sagte dem WDR : " Die umfangreichen Ermittlungen der Mordkommission haben einen Taverdacht gegen einen 27-jährigen Asylbewerber aus Nigeria ergeben. Nach den bislang vorliegenden Ermittlungsergebnissen besteht der Verdacht, dass der 27-Jährige in den letzten Wochen den Kontakt zu der jungen Frau gesucht hat. Die jetzt vorliegenden Beweismittel deuten darauf hin, dass der Beschuldigte für die Tötung der jungen Frau verantwortlich sein könnte. "

Mutmaßlicher Täter und Opfer haben sich wahrscheinlich gekannt

Hier wurde die niedergestochene Frau gefunden

Die junge Frau hatte sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe in der Stadt Ahaus engagiert. Nach ersten Erkenntnissen seien die beiden miteinander bekannt gewesen, so Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt " Wie intensiv diese Bekanntschaft war, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen ", sagte er. Motiv und Einzelheiten seien weiter unklar.

Erheblicher Blutverlust hat zum Tod geführt

Die Verstorbene wurde am Samstag im Institut für Rechtsmedizin der Universitätsklinik Münster obduziert. " Im Oberkörper und Hals wurde eine Vielzahl von Stichverletzungen festgestell t", so Martin Botzenhardt. Der erhebliche Blutverlust habe zum Tod der jungen Frau geführt.

Anwohner hatten Hilferufe gehört

Anwohner hatten in der Nacht zu Samstag, kurz nach Mitternacht, Hilferufe von der Straße gehört. Ein Zeuge gab an, einen bislang Unbekannten gesehen zu haben, der sich über eine am Boden liegende Frau beugte.

Frau starb im Krankenhaus

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Münster verständigte der Zeuge die Polizei und den Rettungsdienst. Die eintreffenden Beamten und Sanitäter fanden die schwer verletzte und blutende Frau. Der Täter war unterdessen verschwunden. Die junge Frau aus Ahaus starb wenig später am frühen Samstagmorgen im Krankenhaus an ihren Verletzungen.