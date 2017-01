Forensik-Streit in Münster ist beigelegt

Das Gelände der forensischen Klinik in Münster-Amelsbüren

Allerdings dürfen sie dies nur einzeln und wenn keine Kinder auf dem Gelände unterwegs sind. Nach Schulschluss, in den Ferien und an Feiertagen ist es ihnen nicht erlaubt. Anke Knoke-Kahner, Sprecherin der Bürgerinitiative, zeigte sich mit dem Kompromiss zufrieden: "Uns war das ganz wichtig, dass sich die Kinder in der Nachbarschaft frei bewegen können und ungefährdet in den Gärten, im Wald und an den Waldrändern spielen können. Und das haben wir jetzt mit dieser Regelung sichergestellt." Der Direktor der forensischen Klinik, Dieter Seifert, hatte sich für eine großzügigere Ausgangslösung eingesetzt. Am Ende wertete aber auch er den Kompromiss als Erfolg in der Auseinandersetzung mit den Anwohnern.

Ausgänge nur auf Nachbargelände möglich

Der Kompromiss gilt nur für unbegleitete Spaziergänge auf dem Nachbargelände. In der Gemeinde Senden und im Ortskern von Münster-Amelsbüren dürfen sich die Patienten auch weiterhin nicht frei bewegen. Anwohner wehren sich dagegen. Sie haben Angst um ihre Kinder. In der Forensik sind unter anderem Sexualstraftäter untergebracht.

Stand: 13.01.2017, 10:18