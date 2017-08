Flughafen Münster Osnabrück legt deutlich zu

Der Flughafen Münster Osnabrück hat bei den Passagierzahlen ordentlich zugelegt. Allein im Juli zählte der FMO fast 128.000 Fluggäste - gut ein Drittel mehr als im Juli des Vorjahres. So einen guten Juli hatte der Flughafen in Greven zuletzt vor sechs Jahren. Unterm Strich konnte der in der Zwischenzeit kränkelnde Airport in diesem Jahr schon mehr als eine halbe Million Fluggäste begrüßen, das ist ein Plus von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Germania als Zugpferd