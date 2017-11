Feuerteufel unterwegs - wieder Brände in Espelkamp

Immer wieder wird nun bereits seit Wochen in Espelkamp gezündelt - mal an Autos, mal an Garagen, mal an einer Schule. Vor allem im Innenstadtbereich und im Ortsteil Isenstedt brannte es bislang, der Sachschaden war jedesmal gering. So brannte auch mal lediglich ein Müllcontainer am Söderblomgymnasium.

Wohnhaus verwüstet

Jetzt bekam das Ganze eine neue Dimension: Der oder die Täter legten auf der Terrasse eines Wohnhauses in Espelkamp-Isenstedt Feuer. Das weitete sich aus und das Haus wurde unbewohnbar, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Aber es entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt daher unter, um den oder die Feuerteufel dingfest zu machen.