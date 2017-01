Sechs Verletzte nach Wohnhausbrand in Münster

Das Feuer ist laut Polizei im Keller des großen Wohnhauses ausgebrochen, hier sollen gelagerte Materialien in Brand geraten sein. Warum es zu dem Brand in der Nacht zu Freitag (06.01.2017) kam, ist allerdings noch unklar. Unter den sechs Verletzten sind auch zwei Kinder, sie alle erlitten Rauchgasvergiftungen.

Feuerwehr hat Menschen über Drehleiter gerettet

Die Feuerwehr wurde gegen 1 Uhr alarmiert. Als sie dann bei dem Gebäude ankam, waren einige Bewohner schon auf die Balkone geflüchtet. Denn durch das Feuer war starker Rauch durchs Haus gezogen, so dass sich einige Bewohner nicht mehr durchs Treppenhaus ins Freie retten konnten. Die Feuerwehr hat 11 der 16 Bewohner über Drehleitern gerettet.

Weil sich der Rauch weiter ausbreitete, musste auch das Nachbarhaus geräumt werden. Insgesamt mussten also 40 Menschen in der bitterkalten Nacht ihre Wohnungen verlassen. Mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurden sechs Menschen, darunter die zwei Kinder, in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die unverletzten Menschen wurden in einem Linienbus durch den ASB betreut.

Teil des Hauses vorerst nicht bewohnbar

Ein Teil des Gebäudekomplexes ist jetzt nicht mehr bewohnbar. Der Brand hat auch die Stromleitungen schwer beschädigt. Die betroffenen Bewohner können vorerst nicht in ihre Wohnungen zurück. Laut Feuerwehr Münster sind sie bei Bekannten oder im Hotel untergekommen.

