Münster hat eine neue Regierungspräsidentin

Die Juristin Dorothee Feller hat am Donnerstag (31.08.2018) ihr neues Amt als Regierungspräsidentin in Münster angetreten. Sie löst Reinhard Klenke (CDU) ab, der in den Ruhestand geht. Feller wurde 1966 in Dorsten geboren. Sie ist bereits seit 1996 für die Behörde tätig.

Als Schreibtischtäterin sieht sie sich nicht. Bei der Amtseinführung durch Innenminister Herbert Reul ( CDU ) sagte Feller: "Die Arbeit der Bezirksregierung ist nur dann erfolgreich, wenn sie sich nicht in einem stillen Aktenstudium erschöpft, sondern wenn der Kontakt zu den unterschiedlichen Akteuren – ob Kommunen, Kreise, Verbände, Kammern, Unternehmen, Kirchen, Gewerkschaften – gesucht und gelebt wird."

Lange Erfahrung in Münster

Dorothee Feller ( CDU ) ist seit seit 2008 Vizepräsidentin des Regierungsbezirks Münster. Zuvor war sie von 2003 bis 2008 Hauptdezernentin des Dezernats für Organisationsangelegenheiten und davor zwei Jahre Referentin des Regierungspräsidenten.

Feller ist die erste Frau in diesem Amt in Münster. Auch in den Bezirksregierungen Arnsberg und Düsseldorf treten diese Woche neue Regierungspräsidenten ihr Amt an.

Stand: 31.08.2017, 13:18