Familiendrama in Bad Driburg

Wegen eines lauten Familienstreits riefen Anwohner in Bad Driburg am späten Mittwochabend (26.04.2017) die Polizei. Doch als die Polizisten eintrafen, verschanzte sich der Familienvater in der Wohnung. Die Polizei versuchte vergeblich Kontakt zu ihm aufzunehmen. Die Frau konnte nicht helfen, da sie nur polnisch sprach.

Einige Zeit später öffnete die dreijährige Tochter der Familie die Tür. In der Wohnung fanden die Polizei und die Mutter die fünf- und achtjährigen Söhne und den Vater mit tödlichen Stichverletzungen auf. Mutter und Tochter wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Stand: 27.04.2017, 08:20