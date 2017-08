65 Feuerwehrleute waren in Velen im Münsterland am Montag (21.08.2017) im Einsatz, um einen Brand nach einer Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus zu löschen. Verhindern konnten sie den Schaden von einer Million Euro nicht, aber wenigstens den Brand kontrollieren und löschen. Alles passierte mitten im Ortskern.

Großeinsatz in der Innenstadt

Die Löscharbeiten dauerten sieben Stunden

Immer wieder flammten kleine Glutnester im Dachgeschoss auf. Die Feuerwehr schlug Dachziegel herunter, um an die Dämmung zu kommen. Dort entzündeten sich ständig kleine Brandherde. Knapp sieben Stunden musste die Feuerwehr den Brand in dem Wohn- und Geschäftshaus im Zentrum von Velen löschen. Die Explosion ereignete sich am Vormittag um kurz nach elf Uhr.

Passanten waren schockiert

Ursula Warmers war mit dem Rad an dem Platz, als sie die Explosion hörte: "Ich war echt schockiert, weil ich direkt da stand, aber ich beruhigte mich wieder." So ging es vielen in Velen - ganz normaler Alltag und plötzlich so etwas. Alle Passanten waren geschockt und froh, dass niemand schwer verletzt worden ist. Eine Frau erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr war schnell da und hat Schlimmeres verhindert.

Gebäude wurde komplett evakuiert

Geschätzer Sachschaden: Eine Million Euro

Alle 24 Bewohner mussten ihre Wohnung verlassen. Sie sind jetzt bei Freunden und Verwandten untergekommen. Am Abend teilte die Kreispolizei Borken mit, dass der Brand endlich gelöscht sei. Brandermittler und Sachverständiger gehen noch abends ins Haus, um die Explosionsursache zu suchen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund eine Million Euro.

Stand: 21.08.2017, 19:51