Südwestfalen: Rund 80 Lifte laufen

Auf manchen Pisten ist die Kunst-und Naturschneeschicht schon einen Meter dick. Rund 80 Lifte sind in Betrieb, nicht nur in den Wintersportzentren Winterberg, Willingen und Schmallenberg. Auch in allen kleineren Skigebieten, wie in Fahlenscheid bei Olpe, in Bad-Laasphe-Hesselbach oder Hilchenbach-Lützel laufen die Lifte.

Langlauf

Außerdem startet die Saison für die Langläufer. Ab heute werden in den Höhenlagen des Rothaargebirges erstmals Loipen gespurt.

Hotels und Ferienwohnungen in Schmallenberg und Winterberg sind so gut wie ausgebucht.

Die Polizei rät Wintersportlern so früh, wie möglich anzureisen. Sie rechnet vor allem auf der A46 bei Bestwig mit Staus. Aus dem Ruhrgebiet fahren auch regelmäßig Züge bis nach Winterberg.

Stand: 06.01.2017, 07:46