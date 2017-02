Zukunft bei Westfleisch in Paderborn immer noch unklar

Noch bis Ende März laufen die Abrissarbeiten bei Westfleisch. Das Feuer hatte das ehemalige "Fleischcenter" beinahe komplett zerstört. Nur ein kleiner Teil blieb verschont. Vor dem Brand wurden in Paderborn pro Woche 1.300 Rinder und 30.000 Schweine geschlachtet. Die Landwirte in der Region und auch die Stadt Paderborn hoffen nun, dass der Standort wieder aufgebaut wird. Westfleisch selbst verweist darauf, dass noch nicht alle Versicherungsfragen geklärt seien. Erst danach könne entschieden werden, wie es in Paderborn weitergeht.

Stand: 08.02.2017, 06:41