Neue Masche in Münster: Diebe klauen E-Bike Akkus

Seit Mitte Juni bringen Kunden Radhändler Peter Hürter fast täglich ein demoliertes E-Bike zur Reparatur in seine Werkstatt in Münster: Immer fehlt der Akku. Der ist aus der Halterung gebrochen und gestohlen. Es passiert am Tag in der Stadt oder in der Nacht aus der Garage. Allein 20 seiner Kunden hat es getroffen. Andere Radwerkstätten berichten Ähnliches.