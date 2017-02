Drogenschmuggler bei Ahaus festgenommen

Kopf der mutmaßlichen Bande soll ein 32-Jähriger Münsteraner sein, der in Lettland lebt. Gegen ihn ermittelt die Polizei schon seit Ende letzten Jahres. Am Wochenende fuhr er offenbar erneut in die Niederlande, um Marihuana zu besorgen - mit zwei weiteren mutmaßlichen Komplizen aus Münster und Steinfurt.

Als sie zurück kamen hielt die Polizei das Auto der drei an - und entdeckte im Kofferraum 23 Kilogramm Marihuana, mit einem Marktwert von mehr als 100.000 Euro. Später fanden die Ermittler im Kleingarten des Haupt-Verdächtigen in Münster noch weitere 150.000 Euro. Einnahmen aus den Drogen-Geschäften, vermutet die Polizei. Jetzt sitzen die drei Männer in Untersuchungshaft.

Stand: 13.02.2017, 16:52