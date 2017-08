Drei Tote, drei Verletzte bei Unfall im Kreis Coesfeld

Nach Angaben der Polizei war gegen 14.00 Uhr zwischen Billerbeck und Dülmen-Rorup ein Ehepaar (69 und 71 Jahre) mit seinem Mercedes in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten, und mit einem Toyota zusammengeprallt. In dem Toyota kamen drei Seniorinnen zu Tode. Das Paar in dem Mercedes und der 47-jährige Fahrer eines weiteren Wagens, der in die Unfallstelle fuhr, wurden verletzt.

Im Dezember 2007 waren auf gleicher Strecke bei einem schweren Verkehrsunfall drei junge Männer noch vor Ort gestorben, ein vierter seinen Verletzungen zwei Tage später erlegen. Sie waren mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt.

Stand: 27.08.2017, 16:28