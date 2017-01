In Iserlohn erzählen die Polizisten Kuchenbecker, Spröde und Boronowski (von links) noch einmal die Vorgeschichte: Zwei Männer und eine Frau einer bosnischen Einbrecherbande, die für mehrere Taten in der Region veranwortlich gemacht wird, sollen im Oktober und November 65 Mal eingebrochen sein, in Menden, Iserlohn und dem Hochsauerlandkreis. Der angerichtete Schaden: rund 120.000 Euro