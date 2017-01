Dessous geklaut, Laden in Rheine dicht

Ein einziger BH ist im Rheinenser Laden übrig geblieben.

Bei Nacht und Nebel haben sich die Diebe Zutritt in das Traditionsgeschäft in der Rheinenser Innenstadt verschafft. Dagelassen haben sie nur ein wenig Nachtwäsche. „Die wussten, was sie wollten,“ ist sich der Geschäftsmann sicher: „Die feinen teuren Sachen haben sie einfach säckeweise mitgenommen.“ Der Schaden: 30.000 Euro.

Dessous-Diebe auch in Emsdetten

Simone Stapper-Strobelt hatte Glück im Unglück. In der gleichen Nacht kapitulierten die Diebe bereits an der Eingangstür. „Die haben sie nicht aufgehebelt bekommen. Vielleicht wurden sie auch gestört“, vermutet die Geschäftsfrau. Sie geht von einer organisierten Bande aus. „Die wissen ganz genau, wo sie was suchen. Ich habe nur ganz ganz exklusive Wäsche.“, sagt sie.

Polizei auf Spurensuche

Leere Kleiderbügel dokumentieren den dreisten Diebstahl.

Die Polizei hofft jetzt anhand der Spuren zur heißen Ware zurück zu finden. Auch Reiner Schöttler von der Kreispolizei Steinfurt geht davon aus, es hier mit Profis zu tun zu haben: „Bei der Menge an Damenwäsche müssen die Diebe mindestens mit einem Transporter vorgefahren sein.“ Spekulationen, dass internationale Diebesbanden auf Bestellung gezielt ganze Geschäfte leerräumen, um andere zu beliefern, will er nicht bestätigen.

In Rheine steht Rüdiger Beckers derweil im wahrsten Sinne des Wortes mit leeren Händen da. Deshalb wird sein Geschäft mindestens bis Ende der Woche geschlossen bleiben. "Was sollen wir auch verkaufen“, fragt er. Und hofft, dass seine Lieferanten ihn möglichst bald mit Ersatz für die heiße Ware beliefern.

Stand: 24.01.2017, 18:06