Münsteraner demonstrieren gegen AfD

Auch der NRW-Landesvorsitzende Marcus Pretzell wird zum AfD-Empfang erwartet

Ausgerechnet den Festsaal des historischen Rathauses musste die Stadt - entsprechend ihrer eigenen Regeln - der AfD überlassen. Deren Versuche, eine Veranstaltung mit Parteichefin Frauke Petry in Münster zu organisieren, waren in der Vergangenheit mehrfach gescheitert: Die Vermieter der Räume machten Rückzieher angesichts der angekündigten Proteste. Beim Neujahrsempfang am Freitagabend (10.02.2017) um 19 Uhr sind ausschließlich angemeldete, geladene Gäste zugelassen, 300 erwartet die AfD.