Streit um AfD-Wahlkampfabschluss in Münster

Die AfD soll am Wochenende nun doch keine Wahlkampfveranstaltung in den Räumen eines münsterischen Gymnasiums abhalten dürfen. Die Stadt hat am Montag Mittag (08.05.2017) ihre Genehmigung dafür zurückgezogen.

Die Voraussetzungen hätten sich grundlegend geändert, so Stadtdirektor Thomas Paal. Der Kreisverband der AfD Münster hatte eine Informationsveranstaltung für den kommenden Samstag (13.05.2017) im Freiherr-von-Stein-Gymnasium angemeldet.

Nun habe sich herausgestellt, dass es sich um den offiziellen Abschluss des Landtagswahlkampfes der nordrhein-westfälischen AfD handele. Dazu sollte die AfD -Vorsitzende Frauke Petry und ihr Mann Marcus Pretzell, Landesvorsitzender der AfD in NRW, kommen.

Stadt sieht Absprache verletzt, AfD will klagen

Das aber widerspreche den Abmachungen. Deshalb mache die Stadt von ihrem Recht Gebrauch und ziehe die Genehmigung zurück. Die Stadt hat dem AfD -Kreisverband ihre Entscheidung am Montag Nachmittag schriftlich mitgeteilt. Dagegen will die AfD nun klagen; am Mittwoch (10.05.2017) reichte sie beim Verwaltungsgericht Münster eine einstweilige Anordnung gegen die Stadt ein. Damit will sie erreichen, dass sie am Samstag den Abschluss ihres Landtags-Wahlkampfs doch noch im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium durchführen kann.

Demo gegen die AfD auf dem Prinzipalmarkt