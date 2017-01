Beim Rückwärtssetzen: Busfahrer überfährt Begleiterin

Ein Busfahrer (68) hat seine Begleiterin angefahren und tödlich verletzt. Der Mann wollte am Donnerstag (12.01.2017) in Ahaus rückwärts in eine Straße fahren, wie die Polizei mitteilte. Er bat seine Busbegleiterin (48), ihn einzuweisen. Bei dem Manöver verlor er die Frau kurz aus den Augen, erfasste sie und drückte sie mit dem Heck des Busses gegen einen Laternenpfahl.

Zeugen machten ihn auf die Situation aufmerksam, so dass er wieder vorwärts fuhr und die 48-Jährige befreit werden konnte. Sie starb wenig später im Krankenhaus.

Stand: 12.01.2017, 18:42