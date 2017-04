Wahlkampfhilfe für NRW-CDU: Bundeskanzlerin in Beverungen

Ausbau von Breitband und Verkehrswegen: Mit der Forderung nach einer Stärkung des ländlichen Raums hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU ) in Ostwestfalen um Wählerstimmen für ihre Partei bei der anstehenden Landtagswahl am 14. Mai geworben. "Ländliche Regionen dürfen von dem, was sich an Entwicklung abspielt, nicht abgeschnitten werden", sagte sie am Donnerstag (27.04.2017) in Beverungen im Kreis Höxter.

Mehr Investitionen in ländliche Infrastruktur gefordert

Die Bundeskanzlerin, die zusammen mit CDU-Landeschef und Spitzenkandidat Armin Laschet auftrat, forderte mehr Investitionen in die ländliche Infrastruktur. Diese sei von der rot-grünen Landesregierung vernachlässigt worden. Nötig seien starke Kommunen und mehr Achtung für die Landwirtschaft.