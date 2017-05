Bund übernimmt Atommüllzwischenlager Ahaus

Noch sind die Atomkraftwerksbetreiber über ihre Tochtergesellschaft GNS für den Atommüll verantwortlich. Ab dem 1. August ist dann der Bund in der Pflicht. Er übernimmt die Zwischenlager in Ahaus und Gorleben und die darin untergebrachten Brennelemente. Damit wird das Gesetz umgesetzt, in dem der Bund im vergangenen Jahr die Entsorgung des Atommülls neu geregelt hat.

Mitarbeiter werden übernommen

Dafür bezahlen die Kraftwerksbetreiber 24 Milliarden Euro. Für die 80 Mitarbeiter in Ahaus und Gorleben wird sich nach Angaben des Umweltministeriums nichts ändern. Sie werden vom Bund übernommen.