Bruchhauser Steine sind jetzt Naturmonument

Die vier Felsen ragen auf dem Istenberg bei Olsberg im Sauerland in den Himmel. Der Bornstein ist mit 92 Metern der höchste, der Ravenstein misst 72 Meter, der Goldstein 60 und der Feldstein 45 Meter. Seit Jahrtausenden locken sie die Menschen, waren Kultstätte. Davon zeugen die Überreste einer alten Wallburg, die etwa 500 Jahre vor Christus gebaut wurde.

Die Steinchen aus Gottes Schuh

Und die Felsformationen regen die Phantasie an, berichtet der Naturführer an den Bruchhauser Steinen, Franz-Josef Klemann: Die felsige Nase am Bornstein, der Goldstein, der wegen seiner Form auch Großer Kurfürst genannt wird, oder der letzte Dinosaurier, der sich zum Sterben auf den Goldstein gelegt hat.

Jahrtausende alte Kultstätte

Klemann erzählt auch gerne die "einzig wahre Geschichte" über die Entstehung der Bruchhauser Steine: "Als der liebe Gott die Welt erschaffen hat, ist er nach sechs Tagen einmal herumgelaufen, hat sich alles angeguckt, ob es gut gelungen ist. Und hier oben in Bruchhausen auf dem Istenberg hatte er plötzlich Steine im Schuh. Er hat die Schuhe ausgeschüttet, und das sind unsere Bruchhauser Steine."

Brutplatz des Wanderfalken

Magnet für Natur-Touristen

Die vier Felsen bieten seltenen Tieren und Pflanzen Lebensraum, begründet das Umweltministerium die Einstufung als Nationales Naturmonument, das erste in NRW und das zweite bundesweit. Hier brütet unter anderem der Wanderfalke. Außer für den Naturschutz und die Forschung seien die Bruchhauser Steine auch für den Natur-Tourismus wichtig, so das Ministerium, und dienten damit der nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raums.

Schon lange sind die Bruchhauser Steine als Bodendenkmal geschützt sowie als Natur- und Vogelschutzgebiet. Betreut wird das Schutzgebiet – und Naturmonument - von der Stiftung Bruchhauser Steine. Stiftung und Stadt Olsberg erhoffen sich von der neuen Auszeichnung, dass die Steine nun noch mehr Touristen anlocken - und dass es mehr Geld vom Land für ihren Schutz gibt.

Gegen Windräder in Sichtweite

Am Rande des Festaktes mit Minister Remmel protestierten mehrere Dutzend Sauerländer gegen den Bau neuer Windräder. Sie sollen in Sichtweite der Bruchhauser Steine entstehen.

Stand: 19.04.2017, 14:24