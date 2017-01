Ein Toter bei Wohnungsbrand in Lüdenscheid

Drei weitere Personen wurden verletzt. Die übrigen Bewohner des Hauses sowie die Bewohner der angrenzenden Gebäude wurden in Sicherheit gebracht. Die Grundschule in der Nähe ist am Montag (23.01.2017) geschlossen. Dort waren in der Nacht rund 120 Feuerwehrleute, Ersthelfer und Anwohner aus den beiden Nachbarhäusern untergebracht. Danach musste die Schule erst einmal gründlich gereinigt werden.

Letzte Brandnester gelöscht

Am Vormittag mussten zwei Feuerwehr-Züge erneut angerückt, um letzte Brandnester zu löschen. Anschließend begannen Brand-Sachverständige mit ihren Untersuchungen. Die Brandursache ist noch unklar.

Stand: 23.01.2017, 11:40