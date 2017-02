Brand vor Asylbewerberheim in Drensteinfurt

An einer Asylbewerberunterkunft in Drensteinfurt bei Münster hat es am frühen Samstagmorgen gebrannt. Ein Anwohner habe das Feuer vor der Fassade des Gebäudes gegen vier Uhr bemerkt, teilte die Polizei Münster am Sonntag (05.02.2017) mit.