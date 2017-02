Betrunkener Fahrlehrer: Unfall in Drensteinfurt

Eigentlich sollte es eine ganz normale Fahrstunde sein für den 17-jährigen Münsteraner, der am Dienstagnachmittag (07.02.2017) durch Rinkerode fuhr. Doch in der scharfen Rechtskurve am Ende der "alten Dorfstraße" verlor der Fahranfänger um 15.48 Uhr die Kontrolle über den Fahrschulwagen und prallte gegen eine Hauswand. Der neben ihm sitzende 57-jährige Fahrlehrer aus Dülmen konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig eingreifen. Zum Glück blieben beide unverletzt.

Natürlich wurde die Polizei alarmiert, die dann auch den Unfall aufnahm. Die Beamten wunderten sich allerdings, weil sie Alkoholgeruch im Atem des Fahrlehrer rochen. Beim fälligen Alkoholtest zeigte das Messgerät 1,1 Promille an. Folglich wurde dem Fahrlehrer eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein und den Fahrlehrerschein ist er nun auch erst einmal los. Der Sachschaden wird übrigens auf 9000 Euro geschätzt.

Stand: 08.02.2017, 10:56