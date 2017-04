Bauernhof in Netphen abgebrannt - hoher Schaden

In Netphen im Kreis Siegen-Wittgenstein ist in der Nacht zum Samstag (22.04.2017) ein Bauernhof abgebrannt. Dabei kamen vier Pferde und 30 Hühner in den Stallungen um. Es entstand ein Schaden von mehreren 100.000 Euro.