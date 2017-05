BASF in Münster streicht weitere Stellen

Am Standort Münster will der Chemiekonzern BASF von 2018 an weitere 120 Stellen streichen. Das hat das Unternehmen am Donnerstag (04.05.2017) mitgeteilt. Für die von Entlassung bedrohten BASF-Mitarbeiter soll es zum Teil Abfindungen geben. Die Bedingungen dafür hat der Betriebsrat jetzt mit der Geschäftsleitung ausgehandelt. BASF will nach eigenen Angaben betriebsbedingte Kündigungen vermeiden.