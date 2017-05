Spatenstich für barrierefreies Naturerleben in Münster

An verschiedenen biologioschen Stationen im Münsterland soll die Natur so umgestaltet werden, dass auch behinderte Menschen sie genießen können. Der Startschuß fiel Dienstag (02.05.2017) an der biologsichen Station Haus Heidhorn in Münster. Biotope sollen so ähnlich wie Hochbeete angelegt werden, damit auch Rollstuhlfahrer mühelos Waldboden und Teichwasser berühren können. Wanderwege sollen so angeglichen werden, dass sie auch von Rollstuhlfahrerern oder mit dem Kinderwagen genutzt werden können. Das Projekt kostet rund 3 Millionen Euro, der Großteil der Fördergelder kommt vom Land und der EU .

Stand: 02.05.2017, 14:13