Diebesbande in Detmold vor Gericht

Die Bande soll an mehr als 60 Einbrüchen in OWL beteiligt gewesen sein. Die Anklageschrift ist lang. Einer der mutmaßlichen Täter soll in 66 Wohnungen, unter anderem in Altenbeken, Bad Driburg, Blomberg und Lügde eingebrochen sein. Diebesgut im Wert von mehr als 80.000 Euro kam bei seinen Streifzügen zusammen. Die beiden anderen Angeklagten haben nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Beute in ihren Wohnungen gelagert und zum Teil ins Ausland verkauft. Die Polizei ist den Männern durch Telefonüberwachung auf die Spur gekommen. Bisher bestreiten die Angeklagten die Tat.

Stand: 13.11.2017, 06:40