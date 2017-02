Syrisches Kind in Bad Salzuflen angeschossen

In Bad Salzuflen ist ein dreijähriger syrischer Junge angeschossen worden. Das Kind hielt sich mit seinen Eltern zu Besuch bei Freunden auf. Der Schuss fiel, als die Familie aus einem Auto stieg.

Als der Junge zum Auto der Bekannten gegangen war, schrie er plötzlich auf und fasste sich an den Oberkörper. Die Eltern brachten ihr Kind sofort ins Klinikum Herford. Dort wurde ihm eine Luftgewehrkugel aus der Brust entfernt. Laut Westfalen-Blatt bestand nach Angaben der Ärzte keine Lebensgefahr.

Schuss aus geringer Entfernung

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntag (05.02.2017). Nach Angaben der zuständigen Polizei war die syrische Familie, die in Krefeld lebt, zu einem Besuch bei Freunden nach Bad Salzuflen (Kreis Lippe) gefahren. Der Staatsschutz hatte zeitweise ermittelt, aber nach Angaben der Staatsanwaltschaft gibt es bisher keinen Hinweis auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund. Auch eine Beziehungstat oder ein Nachbarschaftsstreit wird als Motiv nicht in Erwägung gezogen.

Da es ungewöhnlich sei, dass eine Luftgewehrkugel ("Diabolo") die Kleidung durchschlägt und dann noch in einen Körper eindringt, müsse der Täter seinem Opfer räumlich sehr nahe gewesen sein. Er konnte sich auf einer umliegenden Straße aufgehalten haben oder in einem Gebäude im näheren Umfeld. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. In der Nachbarschaft wurde aber kein Luftgewehr gefunden.

