Komplizierte Bergung: Auto im Möhnesee versunken

Der Mann hatte seinen Wagen an einer Bootszufahrt abgestellt. Laut Polizei war der Wagen wohl nicht ausreichend gesichert. Er machte sich selbstständig und rollte in den Möhnesee. Dort lag er in 7,5 Metern Tiefe.

Starke Strömung, trübes Wasser

Die Feuerwehr suchte das Auto mit einem Boot

Die Bergung war kompliziert, weil das Wasser trüb und die Strömung sehr stark ist. Die Taucher mussten aufpassen, nicht abgetrieben zu werden. Es dauerte länger, bis sie das Auto gefunden hatten. Es war von der Strömung weggetrieben worden.

Die Taucher ließen den Wagen mit Luftkissen im Innern an die Oberfläche treiben. Das klappte aber erst im zweiten Anlauf. Anschließend wurde er mit einer Seilwinde an Land gezogen. Dabei stand das Auto kurz senkrecht, wobei etwas Benzin oder Öl auslief.

Stand: 16.02.2017, 12:48