Abschiebehaftanstalt Büren wird weiter ausgebaut

Nordrhein-Westfalen baut seine Abschiebehaftanstalt in Büren noch im Mai von 120 auf 140 Plätze aus. Dies teilte das NRW -Innenministerium am Mittwoch (10.05.2017) mit. Um die Bewachung der zusätzlichen Häftlinge sicherzustellen, helfen vorübergehend zwölf Beamte der Bereitschaftspolizei im Früh- und Spätdienst aus.

Immer wieder Platzprobleme