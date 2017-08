Panne in Everswinkel zum Briefwahlauftakt

Einen Monat vor der Bundestagswahl läuft in den Kommunen nun die Briefwahl an. Wegen einer Panne müssen in Everswinkel nach Angaben der Kommune 2.000 Benachrichtigungskarten neu gedruckt werden. Auf den Karten waren falsche Wahllokale angegeben. Zuständig ist die Citeq, das ist der IT -Dienstleister der Stadt Münster. Der erstellt die Benachrichtigungen nicht nur für die Wahlberechtigten in Münster, sondern auch für die Kreise Coesfeld und Warendorf. Insgesamt sind das mehr als 600.000 Karten.

Ähnliche Panne bei Landtagswahl

Und während die Everswinkeler noch auf ihre Benachrichtigungen warten, läuft die Briefwahl andernorts wie in Bocholt schon reibungslos. In Rheine dagegen haben noch gar nicht alle Wahlberechtigten Post vom Wahlamt bekommen. Schon bei der diesjährigen Landtagswahl mussten Wahlbenachrichtigungen in Münster, im Kreis Coesfeld und in der Stadt Warendorf korrigiert werden. Hier hatten auf den zunächst verschickten Karten zum Beispiel Namenszusätze wie Doktortitel gefehlt.