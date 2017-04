Zwischenlager Ahaus will Atommüll unbefristet lagern

Es geht um sogenannte Betriebsabfälle aus deutschen Kernkraftwerken. Die sollen eigentlich in das Atommüll-Endlager Schacht Konrad gebracht werden. Weil aber nicht klar ist, wann das Endlager in Betrieb gehen wird, haben die Betreiber des Brennelementezwischenlagers in Ahaus jetzt eine unbefristete Lagerung in ihren Hallen beantragt. Die derzeitige Genehmigung läuft 2020 aus.

Stand: 27.04.2017, 16:18