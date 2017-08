Archäologen entdecken Gräberfeld aus der Eisenzeit

Bei Bauarbeiten auf dem Gelände eines Umspannwerks in Herford hatten Archäologen zunächst vier alte Gräber ausgemacht. Nachdem sie den Boden auf der restlichen Baustellenfläche abgetragen hatten, entdeckten die Archäologen weitere Gräber sowie Keramik und Grabbeigaben. Darunter ein Spinnwirtel - ein Werkzeug der Spinnenweberei. Nach ersten Vermutungen gehen die Experten von einem Gräberfeld der vorrömischen Eisenzeit aus.

Nadel aus der Bronzezeit

Eine freigelegte Grabstätte in Herford

Beim tieferen Graben stießen sie außerdem auf eine bronzene Scheibenkopfnadel aus der ausgehenden Bronzezeit. " Sie diente dem Zusammenstecken von Gewändern. Nadeln dieser Art finden sich oft in Gräbern und sind in diesem Fall aufgrund der frühen Datierung bemerkenswert ", erklärt Hans-Otto Pollmann, Archäologe des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe ( LWL ) am Freitag (25.08.2017).

Einblick in Bestattungssitten

" Das Besondere an diesem Fund ist die Vielfalt der Grubeninhalte. So erhalten wir im Idealfall detailliert Aufschluss über die Bestattungs- und Deponierungssitten der damaligen Zeit ", so Pollmann weiter.

Knochenreste einzeln verpackt

Vorsichtig wird eine Graburne geborgen

Knochenreste und die Asche der Bestatteten wurden einzeln verpackt oder im Block geborgen. " Durch die kalkhaltigen und sandigen Einschwemmungen innerhalb des Lössbodens ist es bisher bei mindestens zehn weiteren Stellen wahrscheinlich, dass es sich auch hierbei um Brandgräber handelt ", erklärt Grabungsleiterin Lisa van Bömmel-Wegmann. Als Brandgrab wird eine Grabstätte bezeichnet, in der verbrannte Knochen und Grabbeilagen begraben wurden.

Auswertung dauert an

Die Auswertung der Keramik und der Holzkohleproben aus den Gräbern ist noch nicht abgeschlossen. " Es bleibt abzuwarten, ob das Areal in Herford-Eickum in mehreren Phasen genutzt wurde. Wenn das so ist, wäre das für die archäologische Forschung umso spannender ", erklärt Pollmann.

Stand: 26.08.2017, 14:50