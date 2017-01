Hungertod eines Kindes in Winterberg: Anklage gegen Jugendamts-Mitarbeiterin

Nach dem Tod eines zweijährigen Jungen aus Winterberg hat die Staatsanwaltschaft in Arnsberg Anklage gegen eine Mitarbeiterin des Jugendamtes des Hochsauerlandkreises erhoben - wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Das wurde am Mittwochnachmittag (04.01.2017) bekannt.

Anderes Jugendamt wies früh auf Gefährdung hin

Staatsanwalt Klaus Neulken

Staatsanwalt Klaus Neulken sagte, die 28-Jährige habe nicht ausreichend auf das Wohl der Kinder in der Familie geachtet. Erschwerend komme hinzu, dass das Jugendamt des Vogtlandkreises - wo die Familie zuvor gewohnt hatte - das Hochsauerland-Jugendamt ausdrücklich darauf hingewiesen habe, dass die Kinder gefährdet seien, ergänzte der Staatsanwalt.

Kinder stark unterernährt

Die Mutter war mit ihren neun Kindern im Sommer 2013 in ein Dorf bei Winterberg gezogen. Im Februar 2014 hatte sie zwei ihrer Kinder in ein Krankenhaus gebracht. Die Kinder waren völlig ausgetrocknet und unterernährt.

Dem zweijährigen Jungen konnten die Ärzte nicht mehr helfen. Das acht Monate alte Mädchen konnten sie retten. Die Kinder waren unterernährt und litten an einem Magen-Darm-Virus.

Hinweise im Prozess gegen Mutter

Der Prozess gegen die 38-jährige Mutter wird in diesem Jahr am Landgericht in Arnsberg fortgesetzt. Laut Staatsanwaltschaft hatten sich die Hinweise auf eine Mitverantwortung der Mitarbeiterin des Jugendamtes erst in diesem Prozess ergeben. Die Sozialarbeiterin hatte als Zeugin ausgesagt.

Prozess in Medebach

Auch der Richter hatte damals kritisiert, das Jugendamt habe deutliche Hinweise anderer Behörden nicht ernst genommen.

Hochsauerland organisierte Jugendamt neu

Der Hochsauerlandkreis hat inzwischen reagiert und die Arbeit in seinem Jugendamt neu geordnet. Der Kreis werde mehr Sozialarbeiter einstellen und bilde künftig Teams, erklärte der Leiter des Fachbereichs Jugend, Martin Stolte, dem WDR im September 2016, "damit Vertretungen, damit Abstimmungen über schwierige Fälle auch besser gelingen können. Die Teams werden dann mehrere Sozialarbeiter umfassen auch aus unterschiedlichen Bereichen."