AfD -Kreistagsfraktion Herford löst sich auf

Die AfD -Fraktion im Kreistag löst sich zum 1. Januar auf. Mitglied Ralf Klocke werde die zweiköpfige Gruppe zum Jahresende verlassen, kündigte die Partei am Dienstag (27.12.2016) an. Sein Mandat will er behalten.