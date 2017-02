Stellenabbau bei Wellmann in Enger

Das gab ein Alno-Vorstandsmitglied bei einer Mitarbeiterversammlung am Mittwoch (15.02.2017) bekannt. Bedroht ist das so genannte Küchenservice-Center mit 75 Mitarbeitern, eine wichtige Schnittstelle zwischen Kunden, Küchenplanung und -produktion. Alno will das Center nach Bosnien auslagern. IG Metall und Betriebsrat haben nach eigenen Angaben ein Rettungskonzept vorgeschlagen. Darüber wollen beide Seiten in den nächsten Tagen verhandeln.

Stand: 16.02.2017, 06:49