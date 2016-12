Vermisster Münsteraner in Bayern aufgetaucht

Ein seit Langem vermisster Mann aus Münster hat zuletzt in einer Höhle bei Penting in Bayern gelebt. Die Polizei entdeckte ihn am Mittwoch (21.12.2016) an der Donau. Seine damals schwangere Frau aus Münster hatte ihn vor mehr als zwei Jahren als vermisst gemeldet.

Die Beamten nahmen den heute 65-Jährigen mit auf die Wache. Dort erfuhr der Mann dann, dass er inzwischen einen Sohn hat. Warum der ursprünglich aus Penting stammende Mann untergetaucht war, konnte die Polizei nicht sagen. Auch ob er nach Münster zurück kehren wird, ist fraglich.

Stand: 22.12.2016, 17:20