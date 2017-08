Grevener warnt Verbraucher schneller als Behörden

Ist ein Produkt vom Hersteller zurückgerufen worden, erfahren die meisten Menschen das erst im Nachhinein. Da kann es aber schon zu spät sein. Das Produkt wurde schon verwendet und die Lebensmittel z.B. verzehrt. Gert Kretschmann aus Greven (Kreis Steinfurt) hat vor rund zehn Jahren entschieden: Das möchte ich ändern und hat eine eigene Website für Verbraucher erstellt.

Motivation kam durch eine eigene schlechte Erfahrung

Gert Kretschmann war vor einigen Jahren selbst Opfer einer fehlenden Information über einen Rückruf. Sein Fernseher brannte bei einem Filmabend durch - die Lötverbindung war defekt. Nach seiner Recherche stand fest: Der Hersteller hatte das Gerät längst zurückgerufen. So entstand die Idee für eine Homepage, die Informationen zu Rückrufen sammelt und stetig erweitert. Seitdem durchsucht der Grevener fast täglich das Internet nach neuen Produkten, die Mängel aufweisen und steht auch mit Behörden und Herstellern in engem Kontakt. Das alles von seinem Arbeitszimmer in Greven aus.

Am Wochenende werden Verbraucher häufig nicht informiert

Gert Kretschmann sagt uns: „Es gibt das sogenannte Freitags-Problem, da haben alle Behörden Dienstzeiten, die um kurz nach Mittag enden, auch die Redaktionen haben dann oft schon Feierabend. Die Leute werden über das Wochenende oft nicht über lebensgefährliche Rückrufe informiert." Das sei verwerflich, gerade wenn es sich um Rückruf-Gründe wie Salmonellen handelt. Das Problem liegt für den Pensionär eindeutig in der Kommunikation zwischen Herstellern und Behörden.

Rückrufe bekannter Hersteller werden schneller bekannt

Warnung kommt via Push-Benachrichtigung

Von den großen Namen um Rückruf-Aktionen erfährt der Verbraucher schnell. "Den Hersteller hinter Produkten kennen aber wenige" , sagt Gert Kretschmann. "Die Hinweise auf einen Rückruf verstecken sich dann oft ganz hinten auf den Websites und wer schaut da schon regelmäßig rein?" Der Grevener wirbt für mehr Transparenz und bietet Unternehmen auch an, Rückrufe auf seiner Homepage veröffentlichen zu lassen. Zusätzlich gibt es eine kostenlose App, die Verbraucher via Pushnachricht über Neuerungen informiert.

Foodwatch ist dankbar über die Arbeit von Gert Kretschmann

Die Organisation Foodwatch kritisiert die Behördenarbeit in puncto Aufklärung des Verbrauchers scharf. Das bisherige Internetportal von Bund und Ländern lebensmittelwarnung.de würde unnötig spät Rückrufaktionen einstellen, so Foodwatch am Donnerstag (24.08.2017) bei einer Pressekonferenz in Berlin. Die Organisation steht in engem Kontakt zu Gert Kretschmann aus Greven und schätzt seine Arbeit für Verbraucher sehr. Eigentlich wünschen sich aber beide Parteien, dass die Behörden in Zukunft die Verbraucher gewissenhafter informieren.